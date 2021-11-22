Неравномерное распределение вакцин

Альянс возмущен тем, что тройка компаний продает свои вакцины от коронавируса для богатых стран, игнорируя другие. Так Pfizer, BioNTech поставили менее 1% производимых доз препарата в бедные страны, а Moderna – 0,2%.

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Peoples Vaccine Alliance также отмечают, что эти компании получили от государств финансирование в размере более 8 миллиардов долларов.

Неприлично, что лишь несколько компаний зарабатывают миллионы долларов прибыли каждый час, в то время как только два процента людей в странах с низким уровнем дохода были полностью вакцинированы от коронавируса,

– отметили в организации.

Альянс призывает фармацевтические компании немедленно приостановить действие патентов на свои вакцины, тесты и методы лечения коронавируса. Они также требуют правительства, в том числе США, нажать на корпорации, чтобы те предоставили технологии бедным странам.

Другие обвинения фармацевтических компаний

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 превратилась в пандемию для бедных и бедных людей.

Также международная организация Amnesty International обвинила шесть крупнейших производителей лекарств: AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax и Pfizer в несправедливом распределении вакцин. Правозащитники утверждают, что из-за того, что фарм-гиганты отказываются участвовать в гуманитарных программах, создался перекос: в богатых странах полностью привита большая часть населения, а в бедных – всего 1%.