Антитела могут остаться активными 7 месяцев после того, как человек переболел коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института глобального здоровья.
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В исследовании приняли участие 578 добровольцев, переболевших COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Все люди были моложе 65 лет.
Как проводилось исследование
У людей брали пробы крови в течение 7 месяцев после установления диагноза.
Ученые проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различных антигенов SARS-CoV-2, а еще антитела к 4 ранее известных коронавирусов, которые вызывают обычную простуду.
Сколько же держатся антитела
- После заражения иммунный ответ мощный, а затем начинает падать.
- После этого в какой-то момент наблюдается стабилизация.
- Но самое интересное то, что у 75% пациентов, которые заболели на коронавирус повторно, уровень антител начал даже расти. Но причины этого пока неизвестны.
Вместе с тем исследователи обнаружили, что пациенты с явными симптомами COVID-19 имели более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусов. Зато у бессимптомных пациентов он был выше.