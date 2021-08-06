Сколько живут антитела у переболевших COVID-19

Ученые получили новые данные об антителах к коронавирусу у переболевших пациентов. Выяснилось, что они могут не только достаточно долго храниться, но и расти.

Антитела могут остаться активными 7 месяцев после того, как человек переболел коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института глобального здоровья.

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В исследовании приняли участие 578 добровольцев, переболевших COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Все люди были моложе 65 лет.

Как проводилось исследование

У людей брали пробы крови в течение 7 месяцев после установления диагноза.

Ученые проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различных антигенов SARS-CoV-2, а еще антитела к 4 ранее известных коронавирусов, которые вызывают обычную простуду.

Сколько же держатся антитела

После заражения иммунный ответ мощный, а затем начинает падать.

После этого в какой-то момент наблюдается стабилизация.

Но самое интересное то, что у 75% пациентов, которые заболели на коронавирус повторно, уровень антител начал даже расти. Но причины этого пока неизвестны.

Ученые также пришли к выводу, что количество антител не зависит от пола и возраста.

Вместе с тем исследователи обнаружили, что пациенты с явными симптомами COVID-19 имели более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусов. Зато у бессимптомных пациентов он был выше.