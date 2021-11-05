Сколько жизней спасает вакцинация против коронавируса в Украине

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.

Вакцинация против коронавируса спасает жизнь

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 5 ноября. Виктор Ляшко снова призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и своим близким и привел последнюю статистику.

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Виктор Ляшко Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных вы можете быть, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь – вакцинироваться самому и убедить это сделать своих родных и близких. Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина – ответственность”.

Министр добавил, что ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине.

Источник: Минздрав