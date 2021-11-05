Сколько жизней спасает вакцинация против коронавируса в Украине
5 ноября 2021 , 15:20Читати новину українською
Источник:24 канал
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.
Вакцинация против коронавируса спасает жизнь
Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 5 ноября. Виктор Ляшко снова призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и своим близким и привел последнюю статистику.
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Виктор Ляшко
Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных вы можете быть, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь – вакцинироваться самому и убедить это сделать своих родных и близких. Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина – ответственность”.
Министр добавил, что ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.
Актуальная статистика COVID-19 в Украине.
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек. В больницы госпитализировали 5497 человек с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 696 пациентов.
- С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. Жертвами коронавируса стали 70 842 пациента.