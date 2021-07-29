Как вакцинация способствует преодолению пандемии
Об эффективности вакцинальной кампании в Великобритании свидетельствуют данные исследования Управления здравоохранения Англии (PHE).
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Согласно оценкам PHE, 60 тысяч смертей и 22 миллиона 57 тысяч заражений удалось предотвратить в результате программы вакцинации от COVID-19 в период с 23 июля,
– говорится в сообщении исследователей.
Кроме того, вакцинация предотвратила около 52,6 тысячи госпитализаций вследствие осложненного течения коронавируса.
Результаты лучше, чем прогнозировали ранее
Такие новые данные по предотвращению случаев COVID-19 и смертям почти вдвое превышают предыдущие, опубликованные три недели назад.
Эпидемиолог Джейми Лопес Берналь назвал такие результаты "значительным влиянием" вакцинации на эпидемиологическую ситуацию и противодействие COVID-19.
Показатели демонстрируют значительное влияние вакцинационной программы на спасение жизней и сокращение распространения вируса,
– сказал Берналь.
Настоящий масштаб защиты вакцинационной программы также стоит оценить в контексте распространения мутированных версий коронавируса, в частности, штамма Дельта.
Программа продолжается вакцинальная
Исследователи также отметили необходимость завершения процедуры вакцинации, а именно получение двух доз препарата против COVID-19 для максимальной защиты от коронавирусной инфекции.
В Великобритании еще в июле фиксировали рекордные показатели инфицирований коронавирусом, которые регистрировали в течение суток. Однако сейчас фиксируют снижение темпов распространения коронавируса.
COVID-19 в Великобритании
Источник: дашборд Университета Джонса Хопкинса
С начала пандемии в Великобритании обнаружили более 5,7 миллиона заражений COVID-19.
Более 129 тысяч инфицированных умерли.
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