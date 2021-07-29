Сколько жизней спасла вакцинация в Англии: впечатляющий подсчет

В Англии вакцинация против коронавируса помогла предотвратить около 60 тысяч смертей и более 22 миллиона заражений. В контексте распространения варианта Дельта цифры могут быть даже выше.

Как вакцинация способствует преодолению пандемии

Об эффективности вакцинальной кампании в Великобритании свидетельствуют данные исследования Управления здравоохранения Англии (PHE).

Интересно Почему образуются тромбы при COVID-19: объяснение ученых

Согласно оценкам PHE, 60 тысяч смертей и 22 миллиона 57 тысяч заражений удалось предотвратить в результате программы вакцинации от COVID-19 в период с 23 июля,

– говорится в сообщении исследователей.

Кроме того, вакцинация предотвратила около 52,6 тысячи госпитализаций вследствие осложненного течения коронавируса.

Результаты лучше, чем прогнозировали ранее

Результаты основаны на модельном анализе данных PHE и отдела биостатистики Совета медицинских исследований Кембриджского университета.

Такие новые данные по предотвращению случаев COVID-19 и смертям почти вдвое превышают предыдущие, опубликованные три недели назад.

Эпидемиолог Джейми Лопес Берналь назвал такие результаты "значительным влиянием" вакцинации на эпидемиологическую ситуацию и противодействие COVID-19.

Показатели демонстрируют значительное влияние вакцинационной программы на спасение жизней и сокращение распространения вируса,

– сказал Берналь.

Настоящий масштаб защиты вакцинационной программы также стоит оценить в контексте распространения мутированных версий коронавируса, в частности, штамма Дельта.

Программа продолжается вакцинальная

Исследователи также отметили необходимость завершения процедуры вакцинации, а именно получение двух доз препарата против COVID-19 для максимальной защиты от коронавирусной инфекции.

В Великобритании еще в июле фиксировали рекордные показатели инфицирований коронавирусом, которые регистрировали в течение суток. Однако сейчас фиксируют снижение темпов распространения коронавируса.

COVID-19 в Великобритании

Источник: дашборд Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии в Великобритании обнаружили более 5,7 миллиона заражений COVID-19.

Более 129 тысяч инфицированных умерли.

К теме В Великобритании зафиксировали новый штамм коронавируса