Новый препарат
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, Hipra проведет испытания на добровольцах в 10 больницах по всей Испании.
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При этом премьер назвал разработку отечественной вакцины "выдающейся новостью".
Это демонстрирует, что Испания может позиционировать себя в авангарде борьбы с коронавирусом,
– сказал он.
Также известно, что вакцину уже испытали на более чем 1 000 добровольцах. Сейчас перешли ко второму этапу.
Правительство выделило на разработку вакцины грант в размере 15 миллионов евро.
Что известно о HipraФармацевтическая лаборатория Hipra в основном занимается исследованиями и производством ветеринарных вакцин. Сейчас она работает над двумя вакцинами от коронавируса.
Первая основана на той же технологии передачи РНК, что и в препаратах Pfizer и Moderna. Вторая, которая только что получила одобрение для испытания, использует рекомбинантный белок, подобный белку американского производителя лекарств Novavax.
Hipra сообщила на своем сайте, что ожидает, что сможет производить 600 миллионов доз вакцины в 2022 году и удвоить эту цифру в следующем году.