Скоро может появиться новый производитель: Испания начала тестировать вакцину от COVID

Фармацевтическая группа Hipra начнет тестировать вакцину от коронавируса испанского производства. Разрешение на испытания дало тамошнее агентство по лекарственным средствам.

Новый препарат

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, Hipra проведет испытания на добровольцах в 10 больницах по всей Испании.

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При этом премьер назвал разработку отечественной вакцины "выдающейся новостью".

Это демонстрирует, что Испания может позиционировать себя в авангарде борьбы с коронавирусом,

– сказал он.

Также известно, что вакцину уже испытали на более чем 1 000 добровольцах. Сейчас перешли ко второму этапу.

Правительство выделило на разработку вакцины грант в размере 15 миллионов евро.