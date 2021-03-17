Известно, что ожирение и хронические заболевания значительно повышают вероятность тяжелого течения и смерти от коронавируса. Ученые обнаружили еще одну потенциальную группу риска: люди, которые медленно ходят.

Новое исследование

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч человек старше 60 лет, собранные в биобанке Великобритании, в том числе информацию об их индексе массы тела и скорости ходьбы. Участники самостоятельно оценили, как они обычно передвигаются по улице – медленным шагом (3 мили в час и меньше), умеренным (3-4 мили в час) и быстрым (от 4 миль в час).

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Скорость ходьбы и риск смерти от коронавируса

В этой группе зарегистрирован 1001 случай тяжелого течения коронавируса и 226 смертей, связанных с ним. Анализ показал, что люди, которые медленно ходят, но при этом имеют вес в пределах нормы, в 2,4 раза чаще болеют COVID-19 в сравнении с их более энергичными сверстниками. Риск смерти от коронавируса у них повышен почти в 4 раза.

У людей, которые ходят умеренным шагом, вероятность тяжелого течения коронавируса на 13% выше в сравнении с теми, кто передвигается со скоростью более 4 миль в час. Риск летального исхода в этой группе на 44% выше.

Как объясняют связь

По мнению ученых, скорость ходьбы – это самый простой и легко измеряемый показатель общего физического состояния человека. Если человек постоянно медленно передвигается, это означает, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем и он постоянно плохо себя чувствует. В то же время быстрый энергичный шаг указывает на хорошую физическую форму и здоровую сердечно-сосудистую систему.

Нужно рассмотреть возможность включить в научные исследования скорость ходьбы как простой показатель физического состояния пациента и как потенциальный фактор клинических исходов COVID-19,

– отметили ученые.