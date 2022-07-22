Какие скрабы лучше не использовать

Скраб со слишком большими и жесткими частицами может нанести вред, причинив микроразрывы на поверхности кожи. Это приведет к сухости, шелушению, покраснению и появлению воспалений.

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Например, следует избегать скрабов с фруктовыми косточками и вулканической породой. Более того, использование скрабов на ежедневной основе просто не даст коже восстановиться, что тоже приведет к сухости и воспалению.

Кому нельзя использовать скрабы

Не рекомендуется использовать скрабы на коже из акне. Постоянное раздражение приведет к еще большему покраснению и увеличению количества прыщей.

Также не следует использовать скрабы людям с очень чувствительной и сухой кожей. Сухость кожи свидетельствует об отсутствии жирового защитного барьера, то есть этот тип более подвержен травмам и потере влаги. Жесткие частицы скраба точно не сделают ситуацию лучше.

Когда можно применять скрабы

Есть средства с маслами и увлажняющими компонентами в составе, они защищают кожу от пересушивания и сгладят действие скрабуемых частиц. Их можно использовать людям с жирной кожей. Главное – не переусердствовать и не повредить кожу и ее защитный барьер.