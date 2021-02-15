Судно Silver Lady под флагом Мальты 5 февраля зашло в Черноморский порт. Однако о вспышке коронавируса на борту капитан не предупредил.

На корабле был 21 человек. Об этом сообщил директор Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины на водном транспорте Николай Голубятников.

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Среди членов экипажа 13 человек болели COVID-19, 2 – уже побороли болезнь и 6 – находились в группе риска.

Как обнаружили больных

Перед заходом в порт капитан не сообщил о больных, поэтому судно без проблем доставили к причалу. На следующий день после прибытия одного моряка сняли с Silver Lady из-за подозрения на коронавирус.

Сразу после этого медики прибыли на борт и экстренно взяли пробы и провели исследования. К слову, все больные оказались филиппинцами.

Это уже второй случай, когда капитаны судов скрывают наличие больных на борту, – отметил Голубятников.

Что с экипажем

После тестирования судно доставили к карантинному причалу и провели дезинфекцию помещений. Владельцу предложили прислать сменный экипаж, он впоследствии прибыл. В то же время больных людей поместили в Черноморскую больницу.

Сухогруз с новым экипажем покинул порт вечером 13 февраля, направившись в Роттердам.