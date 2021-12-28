Секретный путь распространения
Эксперименты показали, что SARS-CoV-2 ограничивает высвобождение вирусных частиц, которые могут быть инактивированы антителами и остается внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками.
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Это такая себе подпольная форма передачи. Вирус SARS-CoV-2 эффективно распространяется от клетки к клетке, блокируя практически все ресурсы иммунной системы,
– пояснил один из авторов исследования.
Последствия блокировки иммунной системы
Этот механизм снижает эффективность антител, которые появляются у человека вследствие вакцинации или перенесенной ранее инфекции.
Ученые предположили, что разработка противовирусных препаратов, нацеленных на другие стадии вирусной инфекции, имеет решающее значение.
Важные выводы ученых
- В сравнении с SARS-CoV, который вызвал вспышку в 2003 году, SARS-CoV-2 оказался более способным инициировать слияние с клеточной мембраной, что является ключевым шагом в процессе проникновения вируса.
- Другое неожиданное свойство SARS-CoV-2 обнаружили в отношении рецептора АСЕ2 – так называемого "воротника" для коронавируса на поверхности клетки.
Вирус может распространяться без участия АСЕ2
АСЕ2 может быть необходим для начального инфицирования, но затем вирус может распространяться от клетки к клетке,
– объяснили авторы.
Между тем пока остается много неизвестного относительно точного механизма распространения вируса и реакции организма в ответ на инфекцию. Также не ясно, может ли это привести к появлению новых штаммов.