Скрытый от иммунитета: нашли новый путь проникновения коронавируса в организм

Ученые из Университета штата Огайо нашли скрытый от действия иммунитет путь передачи SARS-CoV-2 в организме.

Секретный путь распространения

Эксперименты показали, что SARS-CoV-2 ограничивает высвобождение вирусных частиц, которые могут быть инактивированы антителами и остается внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками.

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Это такая себе подпольная форма передачи. Вирус SARS-CoV-2 эффективно распространяется от клетки к клетке, блокируя практически все ресурсы иммунной системы,

– пояснил один из авторов исследования.

Последствия блокировки иммунной системы

Этот механизм снижает эффективность антител, которые появляются у человека вследствие вакцинации или перенесенной ранее инфекции.

Ученые предположили, что разработка противовирусных препаратов, нацеленных на другие стадии вирусной инфекции, имеет решающее значение.

Важные выводы ученых

В сравнении с SARS-CoV, который вызвал вспышку в 2003 году, SARS-CoV-2 оказался более способным инициировать слияние с клеточной мембраной, что является ключевым шагом в процессе проникновения вируса.

Другое неожиданное свойство SARS-CoV-2 обнаружили в отношении рецептора АСЕ2 – так называемого "воротника" для коронавируса на поверхности клетки.

Вирус может распространяться без участия АСЕ2

Выяснилось, что независимо от отсутствия или низкого уровня АСЕ2 на поверхности

АСЕ2 может быть необходим для начального инфицирования, но затем вирус может распространяться от клетки к клетке,

– объяснили авторы.

Между тем пока остается много неизвестного относительно точного механизма распространения вируса и реакции организма в ответ на инфекцию. Также не ясно, может ли это привести к появлению новых штаммов.