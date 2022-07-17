Что делать, если очень скучаете по дому

Из-за войны России против Украины почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. И кроме проблем, к которым привели боевые действия, добавляются еще и ментальные, из-за печали по родному и дому.

Это природное чувство, оно показывает, насколько действительно нам важно быть в месте, которое мы любим, и с близкими людьми.

Читайте также: Почему свет влияет на настроение человека: новое открытие ученых

К каким последствиям может привести тоска по дому

Тоска может вызвать разные ощущения, среди которых могут быть:

стресс, беспокойство, трудности с концентрацией внимания, тревога или панические атаки, перепады настроения;

депрессия – вместе с ней приходят печаль, чувство беспомощности, дезориентации, чувство, что человек находится не там, где должно быть;

проблемы со сном, повышенный или пониженный аппетит, головные боли, боли в теле.

Сильнее всего люди скучают по дому, когда остаются наедине. А еще люди больше огорчаются, когда нарушается их ежедневная рутина: нет возможности купить любимую булочку из пекарни у дома, выпить кофе в любимом кафе или прогуляться по знакомому маршруту.

Что делать, чтобы меньше скучать по дому

Важные вещи

Возьмите с собой напоминание о доме, например фотографию, одеяло, мягкую игрушку или семейную реликвию, это поможет облегчить стресс от разлуки. Если нет возможности привезти такие вещи, попробуйте воспроизвести атмосферу дома самостоятельно. При этом важно следить, чтобы навевающих ностальгию вещей не было слишком много: это может помешать адаптироваться к изменениям в жизни.

Делайте то, что вы любили делать дома

Ешьте любимые блюда, к которым привыкли, устраивайте уборку в субботу, участвуйте в своих религиозных традициях, если они у вас есть. Это также касается хобби и привычек: если вы ходили дома в книжный клуб, любимый бар или на йогу, попробуйте поискать что-то похожее на новом месте.

Не молчите

Найдите человека, с которым вы можете обсудить свои чувства и происходящее. Возможно, это будет кто-то близкий, а возможно, ваш новый знакомый. Попытайтесь пообщаться с людьми, которые приехали из того же города или страны, что и вы.

Поддерживайте связь с родными

Общение с близкими людьми помогает облегчить тоску по дому, а оставаться на связи сейчас удобно, как никогда раньше.