Об этом министр здравоохранения сказал в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Ляшко сказал, что инициатива государства стартует только с 19 декабря.

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Как работает схема

Людям мошенники посылают сообщения, мол, если ты вакцинирован – нужно перейти по ссылке, оставить номер карты и все данные. Они обманывают, что якобы после этого перечислят тысячу гривен.

Сразу предупреждаем, что никаких сообщений ни от Минздрава, ни от других государственных структур нет,

– заверил министр.

Он добавил, что инициатива заработает только с 19 декабря и через приложение Дия. "Следите внимательно исключительно за государственными сайтами. Мошенников много, не надо вестись", – добавил Ляшко.

Интервью с Виктором Ляшко в программе "Первые лица": смотрите видео

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