Мошенники обманывают "тысячей Зеленского": Ляшко рассказал, как уберечься от схемы
Источник:24 канал
Мошенники придумали новую схему, обманывают людей "тысячей Зеленского". Они пытаются узнать номера карт, чтобы якобы перечислить деньги. Виктор Ляшко призвал не верить никаким сообщениям.
Об этом министр здравоохранения сказал в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Ляшко сказал, что инициатива государства стартует только с 19 декабря.
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Как работает схема
Людям мошенники посылают сообщения, мол, если ты вакцинирован – нужно перейти по ссылке, оставить номер карты и все данные. Они обманывают, что якобы после этого перечислят тысячу гривен.
Сразу предупреждаем, что никаких сообщений ни от Минздрава, ни от других государственных структур нет,
– заверил министр.
Он добавил, что инициатива заработает только с 19 декабря и через приложение Дия. "Следите внимательно исключительно за государственными сайтами. Мошенников много, не надо вестись", – добавил Ляшко.
Интервью с Виктором Ляшко в программе "Первые лица": смотрите видео
Тысяча для вакцинированных: что известно
- Об инициативе заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, деньги получат украинцы, которые вакцинировались от коронавируса двумя дозами.
- Уже с 19 декабря люди смогут получить тысячу гривен. Все будет происходить через приложение Дия.
- Для тех, у кого нет смартфона, обещают ввести альтернативу.
- Что важно: деньги можно будет потратить только на список определенных услуг. Например, на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или билеты на внутренние рейсы.