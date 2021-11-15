Всего за полтора года удалось изменить принципы лечения больных коронавирусом. Об этом рассказала врач-инфекционист Тернопольской больницы скорой помощи Лилия Куриляк.
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Она подчеркнула, что раньше они работали по одному единому протоколу. Но уже полтора года, как в него внесли изменения с приложениями. Они касались, в частности, медикаментозного лечения.
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По ее словам, медики в период пандемии научились распознавать больных из зоны риска, что помогает предотвращать тяжелые осложненные случаи:
За самочувствием больного человека в первые дни должен наблюдать и следить семейный врач,
– отметила Куриляк.
И добавила, что показаниями для немедленной госпитализации являются:
- длительная лихорадка;
- нестабильная сатурация;
- хронические сопутствующие заболевания.
Лилия Куриляк также добавила, что больше внимания медики стали уделять и больным с постковидными синдромами: депрессией, апатией и упадком сил.
Какова ситуация с коронавирусом в УкраинеЗа минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли.
В целом за все время пандемии в стране обнаружили 3 228 441 случай COVID-19. 2 642 459 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.