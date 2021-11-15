Следят за постковидом: врач рассказала, как в Тернополе лечат больных COVID-19

Медики за период пандемии уже научились распознавать больных из зоны риска. Больше внимания стали уделять и пациентам с постковидными синдромами.

Всего за полтора года удалось изменить принципы лечения больных коронавирусом. Об этом рассказала врач-инфекционист Тернопольской больницы скорой помощи Лилия Куриляк.

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Она подчеркнула, что раньше они работали по одному единому протоколу. Но уже полтора года, как в него внесли изменения с приложениями. Они касались, в частности, медикаментозного лечения.

Обратите внимание! В Министерстве здравоохранения внесли изменения в протокол лечения пациентов, больных коронавирусом. Теперь медики могут назначать противовирусные препараты прямого действия для пациентов из групп риска.

С полным текстом протокола лечения можно ознакомиться на сайте Минздрава.

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По ее словам, медики в период пандемии научились распознавать больных из зоны риска, что помогает предотвращать тяжелые осложненные случаи:

За самочувствием больного человека в первые дни должен наблюдать и следить семейный врач,

– отметила Куриляк.

И добавила, что показаниями для немедленной госпитализации являются:

длительная лихорадка;

нестабильная сатурация;

хронические сопутствующие заболевания.

Лилия Куриляк также добавила, что больше внимания медики стали уделять и больным с постковидными синдромами: депрессией, апатией и упадком сил.