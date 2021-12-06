Следующая пандемия может стать смертоноснее, – разработчица AstraZeneca

Вероятнее всего, пандемии, которые могут произойти в будущем, будут еще смертоноснее, чем нынешняя.

Об этом предупредила ученая Сара Гилберт, которая была в команде разработчиков вакцины Oxford-AstraZeneca. Она призвала выделять деньги на подготовку.

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Профессор также не исключает, что в будущем разработают и универсальную вакцину от гриппа.

"Следующий вирус будет хуже"

Ученая также подчеркнула, что нынешний кризис явно не последний. Впрочем, стоит научиться делать выводы уже сейчас.

По правде говоря, следующий вирус может оказаться еще хуже. Он может быть еще заразнее, смертоноснее, либо и то, и другое,

– сказала Гилберт.

Эффективность вакцин

Профессор Сара Гилберт также предупредила, что нынешние вакцины могут оказаться менее эффективными против штамма Омикрон. Однако пока это доподлинно неизвестно. Поэтому она попросила людей быть осмотрительными, поскольку новый вариант может распространяться значительно быстрее.

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Сара Гилберт начала разрабатывать вакцину от коронавируса в начале 2020 года. Сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca, которую разрабатывала ученая, является одной из самых популярных в мире. Более 170 стран прививают ею своих граждан.

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