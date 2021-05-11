Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украине удалось увеличить поставки COVID-вакцин до 42 миллионов доз. Но он отметил, что Минздрав не планирует на этом останавливаться.

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Препараты должны поступить до конца 2021 года. Ближайшая партия должна прибыть до конца мая.

Максим Степанов “Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer-BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer".

Так, до конца мая в Украине ожидают поставку COVAX – 1,4 миллиона доз вакцин AstraZeneca.

После этого до конца второго квартала доставят 500 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Основные поставки этого препарата начнутся с июля. А в целом на 3 квартал 2021 года предусмотрена поставка 4,5 миллионов доз вакцин.

Также в Минздраве ожидают, когда в Индии снимут эмбарго на поставки препаратов.

Согласно договору, Украина должна получить еще 1,5 миллиона доз AstraZeneca (Covishield).

Какие вакцины планируют использовать в Украине

В общем в Украине в течение 2021 года планируют использовать 4 вида вакцин:

Pfizer-BioNTech – 20 миллионов,

Novavax (американская вакцина, которая сейчас проходит регистрацию) – 10 млн,

Astrazeneca,

Coronavac,

Максим Степанов “Хочу подчеркнуть, что Минздрав, как мы и обещали, мы вакцинируем всех без исключения желающих граждан нашей страны в 2021 году. И мы будем полностью обеспечены вакцинами".

Степанов также добавил, что уже начал переговоры относительно поставок вакцин на 2022 и 2023 годы.