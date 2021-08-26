Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 25 августа. По его словам, стоит подготовиться к следующим нескольким месяцам.
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Как он сообщил, ситуация в мире в целом стабилизировалась. Впрочем, это наоборот должно насторожить. Вместе с тем, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
Следующие 3 месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее,
– отметил глава ВОЗ.
Он также добавил, что реальное количество больных по всему миру существенно отличается от официальной статистики ВОЗ.
Коронавирус в мире: статистика
Источник: Университет Хопкинса
- С начала пандемии по всему миру выявили свыше 213,9 миллиона больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни не менее 4,5 миллионов инфицированных.
- Больше всего случаев заражения выявили в США – в целом там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 632 тысяч из которых, к сожалению, умерли.
- Следующими по количеству выявленных больных идут Иран, Индия, Бразилия и Великобритания.
Текст публикации ВОЗ:
After increasing for nearly two months, the global number of #COVID19 cases and deaths was stable last week.
But it is stable at a very high level – more than 4.5 million cases and 68,000 deaths.
После увеличения случаев почти в течение двух месяцев общее количество заболеваний и смертей от COVID-19 было стабильным на прошлой неделе. Но оно стабильное на очень высоком уровне – больше 4,5 миллионов случаев и 68 тысяч смертей.