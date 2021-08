Следующие 3 месяца станут критическими, – ВОЗ призвала готовиться к новой волне пандемии

Во Всемирной оранизации здравоохранения спрогнозировали новую волну пандемии коронавируса. Глобально, она произойдет уже осенью.

Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 25 августа. По его словам, стоит подготовиться к следующим нескольким месяцам.

К теме Прогноз вспышки коронавируса на осень: что говорят эксперты и Минздрав

Как он сообщил, ситуация в мире в целом стабилизировалась. Впрочем, это наоборот должно насторожить. Вместе с тем, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Следующие 3 месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее,

– отметил глава ВОЗ.

Он также добавил, что реальное количество больных по всему миру существенно отличается от официальной статистики ВОЗ.

Коронавирус в мире: статистика

Ранее в организации заявляли, что из-за распространения Дельта-штамма достижения в борьбе с пандемией могут ничего не значить.

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили свыше 213,9 миллиона больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни не менее 4,5 миллионов инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявили в США – в целом там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 632 тысяч из которых, к сожалению, умерли.

Следующими по количеству выявленных больных идут Иран, Индия, Бразилия и Великобритания.

Текст публикации ВОЗ:

After increasing for nearly two months, the global number of #COVID19 cases and deaths was stable last week.

But it is stable at a very high level – more than 4.5 million cases and 68,000 deaths.

После увеличения случаев почти в течение двух месяцев общее количество заболеваний и смертей от COVID-19 было стабильным на прошлой неделе. Но оно стабильное на очень высоком уровне – больше 4,5 миллионов случаев и 68 тысяч смертей.