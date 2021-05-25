Оптогенетическая терапия

Оптогенетическая терапия – техника, при которой воздействуют светом на генетически измененные нейроны. В результате генной терапии на поверхности клеток сетчатки могут появляться светочувствительные ионные каналы. В 2010 году этот метод был назван методом года Nature Methods. Однако ранее при его помощи ученые еще не восстанавливали зрение людям.

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Новый тип оптогенетической терапии разработали для восстановления зрения уже на поздних стадиях пигментного ретинита. Ученые ожидают, что он может работать, независимо от того, какая мутация вызвала ретинит.

Пигментный ретинит – что это? Наследственное заболевание глаз, которое приводит к потере зрения. Его могут вызвать мутации в 71 гене, которые разными способами нарушают работу сетчатки (оболочки глаза, которая отвечает за зрение). При этой болезни происходит дегенерация фоторецепторов (клеток, реагирующих на свет).

Восстановление зрения

Ученые описали клинический случай мужчины 58 лет, который ослеп вследствие пигментного ретинита почти 40 лет назад. Врачи частично вернули ему зрение с помощью оптогенетического лечения. Это первый случай функционального восстановления зрения таким методом при нейродегенеративном поражении глаз.

Врачи из Франции и Швейцарии ввели пациенту аденовирусный вектор, который доставил к нейронам сетчатки гены, которые сделали их чувствительными к свету. Стимулирование этих клеток проводится с помощью специальных очков, которые содержат специальную камеру. Она снимает в режиме реального времени и трансформирует картинку в световые сигналы, которые проектирует на сетчатку. Эти сигналы активируют клетки, которые были изменены с помощью генетической терапии, позволяя человеку ориентироваться по световым сигналам при выполнении различных задач.

Новое лечение позволило ранее слепому пациенту во время ношения очков распознавать предметы, считать, определять расположение объектов.

Восстановление зрения: смотреть видео