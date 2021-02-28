Слідом за президентом: Орбан зробив щеплення китайською вакциною від COVID-19
Прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану зробили щеплення від коронавірусу. Для вакцинації використали препарат китайського виробника Sinopharm.
Источник:фейсбук Віктора Орбана
Це сталось в неділю, 28 лютого. Раніше прем'єр заявив про "найважчі 2 тижні" пандемії COVID-19 в країні.
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Я вакцинований,
– написав Орбан.
В Угорщині, окрім китайської, також схвалили російську вакцину "Супутник V". Водночас чому міністру вкололи саме препарат Sinopharm, а не Pfizer, Moderna і AstraZeneca (які схвалили у ЄС), наразі невідомо.
Прем'єр Угорщини вакцинувався / Фото з фейсбуку Орбана
Орбан вакцинувався китайським препаратом / Фото з фейсбуку Орбана
Вакцинація президента Угорщини
Вакциною Sinopharm 27 лютого вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він висловив сподівання, що незабаром країна переможе коронавірус і "пандемія залишиться позаду".
Яка ситуація з коронавірусом в Угорщині
- Станом на неділю, 28 лютого 2021 року в Угорщині зафіксували 428 599 інфікованих на коронавірус.
- З них померло – 14 974 людей, водночас одужало 321 128 хворих.
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