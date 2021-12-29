Слили кровь и охладили тело до 18 градусов: в Украине провели уникальную операцию

В Луцке провели сверхсложную операцию, во время которой температуру тела снизили до 18 градусов. А также слили всю кровь.

Мужчину фактически ввели в состояние трупа

Операцию провели Игорю Мисану, который 25 лет жил с трубкой катетера в сердце. Оперировал Любомир Кулик, который единственный в Украине делает подобные вмешательства.

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Сестра пациентка рассказала, что ее брата фактически ввели в состояние трупа и слили всю кровь в резервуар, отключив сердце и легкие.

Гарантии на жизнь давали на уровне 50%. Операцию занесли в единый мировой реестр сложных операций.

К тому же через три дня потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Первая операция длилась 10 часов, вторая – 5.

Как катетер попал в сердце

Такая ситуация у пациента возникла из-за врачебной халатности. 25 лет назад перед последним школьным экзаменом он попал в ДТП, а потому нуждался в операции, во время которой ему поставили подключичный катетер, который и попал впоследствии в сердце. Вероятно, он был некачественным, а потому обломался.

По словам сестры пострадавшего, все эти годы инородное тело в организме давало о себе знать – температура тела поднималась до 40 градусов, появлялись чирьи на груди, спине и лице, были сильные боли.

Однако никто из врачей не мог определить причину. Удалось это только львовскому профессору Юрию Иванову, который и направил пациента к Кулику.



Хирург Любомир Кулик и Игорь Мисан / Фото Волынские новости

Сложность операции

Врачи объяснили, что из-за нестерильности катетера вокруг него появилось много тромбов, которые затромбировали легкие и сосуды у сердца.

В течение многих лет, когда мужчина нагибался, кровь шла, а оттока не было, из-за чего его лицо синело.