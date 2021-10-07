Так, за вчерашний день, 6 октября, в стране умерли более 330 человек с коронавирусом. Накануне в Румынии зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев заболевания. Это наибольшее число с начала пандемии.
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Власть бьет тревогу
В связи с этим Бухарест обратился к Евросоюзу за помощью с лекарствами. Также в румынских больницах временно остановили несрочные операции. Дело в том, что в отделениях интенсивной терапии закончились свободные койки.
Кроме этого, органы здравоохранения активировали Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасам тоцилизумаба (это препарат, используемый для лечения COVID-19) и индивидуальных кислородных аппаратов.
Коронавирус в Румынии: общая статистика
Источник: Worldometers
- За все время пандемии в стране обнаружили 1 318 367 больных коронавирусом.
- К сожалению, умерли 38 542 человека.
- В то же время удалось побороть болезнь 1 158 453 лицам.