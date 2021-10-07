Слишком много COVID-больных и смертей: в Румынии новый максимум с начала пандемии

Ситуация с коронавирусом в Румынии значительно ухудшилась. В стране зафиксировали наибольшее количество новых случаев и смертей от COVID-19 с начала пандемии.

Так, за вчерашний день, 6 октября, в стране умерли более 330 человек с коронавирусом. Накануне в Румынии зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев заболевания. Это наибольшее число с начала пандемии.

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Власть бьет тревогу

В связи с этим Бухарест обратился к Евросоюзу за помощью с лекарствами. Также в румынских больницах временно остановили несрочные операции. Дело в том, что в отделениях интенсивной терапии закончились свободные койки.

Кроме этого, органы здравоохранения активировали Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасам тоцилизумаба (это препарат, используемый для лечения COVID-19) и индивидуальных кислородных аппаратов.

Коронавирус в Румынии: общая статистика

В пятницу утром, 1 октября, в инфекционной больнице в румынском портовом городе Констанца произошел пожар. Погибли, по разным сообщениям, от 7 до 9 человек.

Источник: Worldometers