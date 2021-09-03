Там много людей нуждаются в помощи медиков. Так, превышены показатели по уровню госпитализаций.

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Эпидопасность в Украине

Из всех регионов Луганская и Одесская области превышают эту норму уже второй день подряд. В частности,

в Луганской – показатели госпитализации больных COVID-19 составляют 51,4%, по состоянию на 2 сентября. Днем ранее – 75,8%;

в Одесской области также превышение по этому показателю – 53,7%, а днем ранее – 70,2%.

Справка. По данным Минздрава, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением должна составлять не более 50%.

Где ситуация улучшилась

Вместе с тем, во Львовской и Херсонской областях ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась. По состоянию на 1 сентября она составляла 54,4% и 56,2%, а 2 сентября – 47,8% и 37% соответственно.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В Украине ухудшилась ситуация с COVID-19: статистика