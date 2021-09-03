Там много людей нуждаются в помощи медиков. Так, превышены показатели по уровню госпитализаций.
К теме Количество инфицированных приблизилось к 3 тысячам: в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19
Эпидопасность в Украине
Из всех регионов Луганская и Одесская области превышают эту норму уже второй день подряд. В частности,
- в Луганской – показатели госпитализации больных COVID-19 составляют 51,4%, по состоянию на 2 сентября. Днем ранее – 75,8%;
- в Одесской области также превышение по этому показателю – 53,7%, а днем ранее – 70,2%.
Где ситуация улучшилась
Вместе с тем, во Львовской и Херсонской областях ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась. По состоянию на 1 сентября она составляла 54,4% и 56,2%, а 2 сентября – 47,8% и 37% соответственно.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
В Украине ухудшилась ситуация с COVID-19: статистика
Источник: Минздрав
- По состоянию на 3 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2693 случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1 112 человека.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 293 541 подтвержденный случай заболевания.
- По состоянию на 3 сентября выздоровело – 2 210 866 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 922 жителей страны.