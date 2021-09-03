Слишком много госпитализированных: 2 области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина

3 сентября 2021 , 14:13
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Источник:

Минздрав Украины

Все регионы Украины сейчас находятся в зеленой зоне карантина. Впрочем, 2 из них не соответствуют некоторым показателям.

Там много людей нуждаются в помощи медиков. Так, превышены показатели по уровню госпитализаций.

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Эпидопасность в Украине

Из всех регионов Луганская и Одесская области превышают эту норму уже второй день подряд. В частности,

  • в Луганской – показатели госпитализации больных COVID-19 составляют 51,4%, по состоянию на 2 сентября. Днем ранее – 75,8%;
  • в Одесской области также превышение по этому показателю – 53,7%, а днем ранее – 70,2%.
Справка. По данным Минздрава, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением должна составлять не более 50%.

Где ситуация улучшилась

Вместе с тем, во Львовской и Херсонской областях ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась. По состоянию на 1 сентября она составляла 54,4% и 56,2%, а 2 сентября – 47,8% и 37% соответственно.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В Украине ухудшилась ситуация с COVID-19: статистика

Источник: Минздрав

  • По состоянию на 3 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2693 случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1 112 человека.
  • С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 293 541 подтвержденный случай заболевания.
  • По состоянию на 3 сентября выздоровело – 2 210 866 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 922 жителей страны.
Автор: Аліна Оліховська