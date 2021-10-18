Циничная схема фальсификации сертификатов вакцинации
В частности, циничная антивакцинационная схема особенно распространилась в приграничных регионах. Чтобы получить необходимый для работы в Евросоюзе международный сертификат о вакцинации препаратом Pfizer, люди платят, чтобы НЕ получить прививки.
Внимание В Минздраве допустили расширение красной зоны в ближайшее время
Вакцину "сливают" в рукомойник
Местные медики в пунктах прививки вместо укола просто сливают дозу препарата в рукомойник.
Люди платят за такие мошеннические действия медиков от 2 до 2500 гривен.
Афера приобрела такой масштаб, что, например, на Закарпатье уже можно говорить о настоящем антивакцинационном туризме,
– говорится в сообщении.
Ответственность за подделку сертификатов вакцинации
За подделку COVID-документов в Украине предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения наказанием будет заключение до 6 лет.
Также правительством предусмотрена ответственность не только за изготовление и продажу поддельных документов или внесение ложных сведений в медицинские базі данных, но и за использование таких документов.
За сознательное использование фальсифицированных документов в Украине предусмотрено наказание от штрафа в размере 850 гривен до 2 лет в тюрьме.
Важно Куда обращаться, чтобы сообщить о подделке COVID-документов