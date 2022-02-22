Слюна клеща помогла создать новое важное лекарство

Исследование показало, что белки, содержащиеся в слюне клещей, и называются эвазинами, могут быть модифицированы, чтобы блокировать активность важных белков при воспалительных заболеваниях человека, таких как артрит, астма и рассеянный склероз.

Исследование показало, что можно модифицировать эвазины так, чтобы они связывались с точной группой белков человека (хемокинов), помогая подавить воспаление. Это новое открытие позволяет разработать новые крайне необходимые методы лечения воспалительных заболеваний.

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Слюна клещей против тяжелых заболеваний

Воспалительные заболевания, такие как атеросклероз, артрит, псориаз, астма и рассеянный склероз, имеют одно и то же основное явление, при котором лейкоциты организма атакуют определенные ткани. Белые кровяные клетки притягиваются к этим тканям классом белков (хемокинов), которые вырабатываются в пораженных тканях (например, стенка кровеносных сосудов при атеросклерозе, суставы при артрите). Нацеливаясь на хемокины, эвазины блокируют движение белых кровяных телец и вследствие этого и повреждение тканей.

Новые лекарства

Как правило, каждый вид клещей выделяет коктейль евазинів, тем самым достигая широкого спектра подавление воспалительной реакции хозяина, позволяя клещу питаться в течение длительного периода, не беспокоя хозяина.

Однако некоторые хемокины участвуют в воспалительных заболеваниях, тогда как другие необходимы для нормальной иммунной функции организма. Поэтому для терапевтических применений важно модифицировать эвазины, чтобы они были нацелены только на хемокины, которые вызывают заболевание.

В настоящее время не существует противовоспалительных средств, направленных на хемокиновую систему, что делает эту работу чрезвычайно важной, поскольку она открывает совершенно новый путь для противовоспалительных лекарств. Но все еще требуется дальнейшая работа, чтобы эти биомолекулы не имели нецелевых эффектов,

– отметили ученые.

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