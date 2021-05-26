Відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини, незважаючи на відсутність рішення щодо російської вакцини Європейського регулятора.

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Вакцинація 200 000 осіб саме цим препаратом має початися не пізніше 7 червня. , оскільки термін придатності першої партії вакцин закінчується в липні, другий – в серпні. До слова, після поставки вакцини Державний інститут по контролю ліків Словаччини оголосив, що поставлена ​​в країну вакцина за складом, який відрізняється від заявленої.

Очільник МОЗ Словаччини Володимир Ленгварскій додав, що виступає за застосування вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), тоді як "Супутник" такого дозволу не отримав.

Відомо, що Словаччина заплатила по 17 євро за дві дози. За словами Ленгварського, словацькій стороні "ймовірно, не варто сумніватися в безпеці вакцини".

Що відомо про "Супутник V": коротко