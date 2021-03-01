Словаччина стала другою в ЄС країною, яка закупила російську вакцину "Супутник V" проти коронавірусу, не чекаючи її схвалення європейським регулятором.

ЗМІ пишуть про те, що уряд Словаччини поки не повідомив офіційно про закупівлю вакцини в РФ, але перша партія вакцин повинна приземлитися в аеропорту в Кошице ввечері.

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Крім того, ввечері 1 березня прем'єр-міністр Ігор Матович і міністр охорони здоров'я Марек Крайчі планують провести там пресконференцію.

Міністерство і офіс прем’єра протягом дня не реагували на запитання про закупівлю російської вакцини "Супутник V", наголошують у виданні.

Aktuality заявляє, що міністр уже підписав дозвіл на використання російської вакцини, незважаючи на те, що препарат є незареєстрованим у Європейському Союзі.

Днем раніше, 28 лютого, прем'єр-міністр Ігор Матович опублікував статус у фейсбуці, в якому зазначив, що це буде великий тиждень для країни.

"Два великих рішення, які суттєво змінять Словаччину", - написав він.

"Супутник V" схвалили вже в низці країн світу

Зазначимо, що російську вакцину вже схвалили у кількох країнах світу. Зокрема мовиться про Угорщину, Чорногорію, Білорусь, Сирію та Вірменію. І це попри те, що "Супутник V" не пройшов найважливішу – третю стадію випробувань.

У Єврокомісії здивовані такою бурхливою діяльністю Росії щодо власної вакцини. У ЄС кажуть, що Москва поспішає нав'язувати свій препарат, проте власних громадян вакцинує дуже повільно.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу