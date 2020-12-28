В Словакии чиновникам, зараженным коронавирусом, разрешили работать из офиса. Однако такие люди должны соблюдать максимальные меры эпидемиологической безопасности.

Право работать из офисов имеют также люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает TA 3.

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На кого распространяется разрешение

президента;

премьер-министра;

парламентариев;

главу Конституционного суда;

генпрокурора;

Официальные лица имеют право прийти в офис, если этого потребуют государственные интересы или необходимо будет срочно принять какое-то важное решение.

Словакия уже начала вакцинацию от коронавируса. Президент страны Зузана Чапутова вакцинировалась в прямом эфире.

Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса Словакия хочет продлить в стране чрезвычайное положение. Для этого планируют внести изменения в Конституцию. Подробнее читайте здесь.