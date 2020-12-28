В Словакии зараженным COVID-19 разрешили работать в офисах: детали
В Словакии чиновникам, зараженным коронавирусом, разрешили работать из офиса. Однако такие люди должны соблюдать максимальные меры эпидемиологической безопасности.
Право работать из офисов имеют также люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает TA 3.
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На кого распространяется разрешение
- президента;
- премьер-министра;
- парламентариев;
- главу Конституционного суда;
- генпрокурора;
Официальные лица имеют право прийти в офис, если этого потребуют государственные интересы или необходимо будет срочно принять какое-то важное решение.
Словакия уже начала вакцинацию от коронавируса. Президент страны Зузана Чапутова вакцинировалась в прямом эфире.
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