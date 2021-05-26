Словакия одобрила использование российской вакцины "Спутник V"

Правительство Словакии дало разрешение начать вакцинацию российской вакциной "Спутник V". Препарат закупили еще в марте 2021 и срок годности препарата скоро истечет.

Соответствующее решение приняло правительство Словакии, несмотря на отсутствие решения касательно российской вакцины европейского регулятора.

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Вакцинация 200 000 человек именно этим препаратом должна начаться не позднее 7 июня, поскольку срок годности первой партии вакцин истекает в июле, второй – в августе. К слову, после поставки вакцины Государственный институт по контролю лекарств Словакии объявил, что поставленная в страну вакцина по составу отличается от заявленной.

Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский добавил, что выступает за применение вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), тогда как "Спутник" такого разрешения не получил.

Известно, что Словакия заплатила по 17 евро за две дозы. По словам Ленгварського, словацкой стороне "вероятно, не стоит сомневаться в безопасности вакцины".

Что известно о "Спутнике V": кратко