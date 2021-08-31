Словакия отказалась от "Спутник V"

Срок годности вакцины "Спутник V", которую получила Словакия, истекает в среду 1 сентября. По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения, вчера, 30 августа, вторую дозу этой вакцины ждали еще 6 человек.

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По состоянию на 30 августа в Словакии ввели 37 021 дозу вакцины "Спутник V". Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть более 18 500 человек.

Кризис в Словакии из-за "Спутника V"