Словакия прекратила использование российской вакцины "Спутник V"
31 августа 2021 , 13:15Читати новину українською
Источник:Aktuality
В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V" и больше ее применять не планируют. Это последняя дата, когда можно было получить вторую дозу этой вакцины.
Словакия отказалась от "Спутник V"
Срок годности вакцины "Спутник V", которую получила Словакия, истекает в среду 1 сентября. По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения, вчера, 30 августа, вторую дозу этой вакцины ждали еще 6 человек.
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По состоянию на 30 августа в Словакии ввели 37 021 дозу вакцины "Спутник V". Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть более 18 500 человек.
Кризис в Словакии из-за "Спутника V"
- Еще в марте этого года тогдашний премьер-министр Словакии Игорь Матович без согласования с коалиционными партнерами заключил договор с Россией о поставках "Спутник V".
- Тогда из-за такого шага премьер-министра в стране развернулся правительственный кризис. Вследствие него Матович был вынужден уйти в отставку с поста главы правительства, ныне он работает министром финансов.
- После этого Министерство Здравоохранения Словакии продало обратно России 160 000 доз вакцин "Спутник V".
- В Минздраве страны отметили, что российская сторона выкупила вакцину по той же цене, по которой она была продана Словакии – почти 10 долларов за дозу
- Всего Словакия закупила 200 тысяч доз "Спутник V", а оставила себе 40 тысяч.