В Словакии 18 января вновь стартовало массовое тестирование на COVID-19. Такую практику страна использует не впервые. Там заверили, что способ действенный, а потому используют его еще раз.

С 26 января по 7 февраля в Словакии также ужесточают запрет на выход из дома. На работу смогут ходить только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус, сообщает Deutsche Welle.

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Как известно, всего в стране живут примерно 5,5 миллиона человек.

Справка. COVID-19 с начала пандемии заболели более 95 миллионов человек во всем мире. Из них более 2 миллионов умерли от осложнений, которые вызвала болезнь. В то же время выздоровели – более 68 миллионов пациентов.

Массовое тестирование в Словакии: как это происходит