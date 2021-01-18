Словакия снова протестует на COVID-19 всех граждан: как это происходит
В Словакии 18 января вновь стартовало массовое тестирование на COVID-19. Такую практику страна использует не впервые. Там заверили, что способ действенный, а потому используют его еще раз.
С 26 января по 7 февраля в Словакии также ужесточают запрет на выход из дома. На работу смогут ходить только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус, сообщает Deutsche Welle.
Интересно Новый штамм COVID-19 набирает обороты: теперь его обнаружили в Словакии
Как известно, всего в стране живут примерно 5,5 миллиона человек.
Массовое тестирование в Словакии: как это происходит
- Первый этап общенационального тестирования на коронавирус состоялся в Словакии 31 октября. Уже 7 – 8 ноября провели второе массовое тестирование в Словакии.
- Людям делали тест, а результаты сообщали в запечатанном конверте уже через 15 – 30 минут.
- Однако проблема в том, что такой тест на антиген быстрый, но не имеет высокой гарантии точности. Значительно надежнее ПЦР-тесты.
- Если у человека нет отрицательного результата теста – его не пускают в государственные учреждения. Более того, людей даже отказываются обслуживать в общественных заведениях.
- В случае, если человек получит положительный результат теста – ему необходимо самоизолироваться на 10 дней.
- Если же человек отказывается сдать тест, то ему все равно необходимо самоизолироваться.
Поделиться новостью