Словакия стала второй в ЕС страной, которая закупила российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, не дожидаясь ее одобрения европейским регулятором.

СМИ пишут о том, что правительство Словакии пока не сообщило официально о закупке вакцины в РФ, но первая партия вакцин должна приземлиться в аэропорту в Кошице вечером.

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Кроме того, вечером 1 марта премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи планируют провести там пресс-конференцию.

Министерство и офис премьера в течение дня не реагировали на вопрос о закупке российской вакцины "Спутник V", отмечают в издании.

Aktuality заявляет, что министр уже подписал разрешение на использование российской вакцины, несмотря на то, что препарат является незарегистрированным в Европейском Союзе.

Днем ранее, 28 февраля, премьер-министр Игорь Матович опубликовал статус в фейсбуке, в котором отметил, что это будет большая неделя для страны.

"Два больших решения, которые существенно изменят Словакию", – написал он.

"Спутник V" одобрили уже в ряде стран мира

Отметим, что российскую вакцину уже одобрили в нескольких странах мира. В частности речь идет о Венгрии, Черногории, Беларуси, Сирии и Армении. И это несмотря на то, что "Спутник V" не прошел важнейшую – третью стадию испытаний.

В Еврокомиссии удивлены такой бурной деятельностью России по собственной вакцине. В ЕС говорят, что Москва спешит навязывать свой препарат, однако собственных граждан вакцинирует очень медленно.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала