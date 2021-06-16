Министерство здравоохранения Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня.

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В Словении формально закончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевым мероприятием контроля за эпидемией,

– заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

В Словении сохраняется требование относительно ношения масок в закрытых помещениях, а также ограничения по количеству присутствующих в помещениях и соблюдение дистанции.

В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался. Кампания вакцинации также продолжается.

"Это были тяжелые 18 месяцев. Эпидемия поставила перед нами множество трудностей. Нам удалось выстоять благодаря нашему сотрудничеству и солидарности, но мы еще не перешли финишную линию", – отметил государственный секретарь Министерства здравоохранения Франк Виндишар.

Виндишар также призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала