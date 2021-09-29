Словения прекратила использование Johnson & Johnson после смерти человека

29 сентября Словения временно приостановила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. В стране расследуют случай смерти 20-летней женщины, которая умерла от кровоизлияния в мозг и сгустков крови через несколько дней после прививки.

27 сентября женщину госпитализировали в тяжелом состоянии – через несколько дней после вакцинации Johnson & Johnson. Эксперты, консультирующие правительство, рекомендовали временно прекратить использование препарата.

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Министерство здравоохранения призвало Институт общественного здравоохранения временно приостановить вакцинацию препаратом Janssen до тех пор, пока не будут выяснены все детали, связанные с этим случаем,

– сказал во время пресс-конференции в Любляне министр здравоохранения Янез Поклукар.

Кстати, в стране вакцинировались уже более 120 000 человек. Сообщается, что есть одна подтвержденная смерть в результате прививки.

В Словении вакцинировано около 47% населения, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе.

В попытке нарастить темпы вакцинации правительство приказало привиться всем государственным служащим до 1 октября. Спрос

на Johnson & Johnson увеличился за последние недели, потому что это единственная вакцина, которая не требует двух уколов.

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