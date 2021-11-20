Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 18 250 человек, в том числе 1 463 детей и 380 медработников. В то же время выздоровели от коронавируса вчера больше людей, чем инфицировались.
В больницы госпитализировали 3 594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 664 человека. Выздоровели 21 979 человек.
Днем ранее Имя первого COVID-больного, опасность варианта AY.4.2
Лаборатории провели 99 130 тестов на коронавирус различными способами, в частности:
- методом ПЦР – 49 485,
- методом ИФА – 11 843,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 1 484 больных;
- Винницкая – 776 больных;
- Волынская – 652 больных;
- Днепропетровска – 1 870 больных;
- Донецкая – 1 010 больных;
- Житомирская – 547 больных;
- Закарпатская – 519 больных;
- Запорожская – 1 027 больных;
- Ивано-Франковска – 570 больных;
- Киевская – 965 больных;
- Кировоградская – 234 больных;
- Луганская – 255 больных;
- Львовская – 1 017 больных;
- Николаевская – 907 больных;
- Одесская – 840 больных;
- Полтавская – 931 больной;
- Ровненская – 661 больной;
- Сумская – 461 больной;
- Тернопольская – 336 больных;
- Харьковская – 657 больных;
- Херсонская – 222 больных;
- Хмельницкая – 735 больных;
- Черкасская – 704 больных;
- Черновицкая – 203 больных;
- Черниговская – 667 больных.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала
В красной зоне 19 регионов
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Почти все области соответствуют показателям красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 694 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тысяч населения.
По состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 67,1, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 65,2 на 100 тысяч населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.
Загруженность коек с кислородом по стране, которая определена на уровне 65%, составляет 57,3%. В Киеве – 65,7%. Этот показатель, кроме Киева, превышен еще в 2 регионах.
Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрав
Почти 13 миллионов украинцев полностью вакцинировались против COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине продолжают увеличивать темпы вакцинации против коронавируса. Со вчерашнего дня прививки получили 311 316 человек. В частности, первую дозу получили 98 794 человека, вторую дозу – 212 522 человека – они завершили процесс иммунизации.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздрав.
В оккупированном Крыму рекордная заболеваемость COVID-19
Источник: НВ
Российские оккупанты сообщили о рекордной суточной заболеваемости ковидом в Крыму. В течение суток 19 ноября в Крыму зарегистрировано 886 случаев COVID-19. Также официально подтвердили 22 летальных случая. Выздоровели 885 пациентов.
В целом за время пандемии в Крыму подтвердили 113 018 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 20 ноября выздоровели 100 697 человек.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика COVID-19
Источник: Университета Джонса Хопкинса
С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 256 миллионов больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни более 5,1 миллиона человек.
В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Германия, Турция, Украина и Индия.