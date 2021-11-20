Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 18 250 человек, в том числе 1 463 детей и 380 медработников. В то же время выздоровели от коронавируса вчера больше людей, чем инфицировались.

В больницы госпитализировали 3 594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 664 человека. Выздоровели 21 979 человек.

Днем ранее Имя первого COVID-больного, опасность варианта AY.4.2

Лаборатории провели 99 130 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 49 485,

методом ИФА – 11 843,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.

Общие показатели распространения COVID-19



В целом за все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, из них сейчас выздоровели 2 748 500.



Впрочем, жертвами коронавирусной болезни стали 80 895 жителей страны.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 1 484 больных;

Винницкая – 776 больных;

Волынская – 652 больных;

Днепропетровска – 1 870 больных;

Донецкая – 1 010 больных;

Житомирская – 547 больных;

Закарпатская – 519 больных;

Запорожская – 1 027 больных;

Ивано-Франковска – 570 больных;

Киевская – 965 больных;

Кировоградская – 234 больных;

Луганская – 255 больных;

Львовская – 1 017 больных;

Николаевская – 907 больных;

Одесская – 840 больных;

Полтавская – 931 больной;

Ровненская – 661 больной;

Сумская – 461 больной;

Тернопольская – 336 больных;

Харьковская – 657 больных;

Херсонская – 222 больных;

Хмельницкая – 735 больных;

Черкасская – 704 больных;

Черновицкая – 203 больных;

Черниговская – 667 больных.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала

В красной зоне 19 регионов

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Почти все области соответствуют показателям красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 694 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской – 1 129 и Полтавской областях – 1 004.

По состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 67,1, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 65,2 на 100 тысяч населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.

Загруженность коек с кислородом по стране, которая определена на уровне 65%, составляет 57,3%. В Киеве – 65,7%. Этот показатель, кроме Киева, превышен еще в 2 регионах.

Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрав

Почти 13 миллионов украинцев полностью вакцинировались против COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине продолжают увеличивать темпы вакцинации против коронавируса. Со вчерашнего дня прививки получили 311 316 человек. В частности, первую дозу получили 98 794 человека, вторую дозу – 212 522 человека – они завершили процесс иммунизации.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздрав.

Общие темпы вакцинации! В Украине привиты 12 755 986 человек: из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека.



В общем проведено 22 417 288 прививок.

В оккупированном Крыму рекордная заболеваемость COVID-19

Источник: НВ

Российские оккупанты сообщили о рекордной суточной заболеваемости ковидом в Крыму. В течение суток 19 ноября в Крыму зарегистрировано 886 случаев COVID-19. Также официально подтвердили 22 летальных случая. Выздоровели 885 пациентов.

В целом за время пандемии в Крыму подтвердили 113 018 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 20 ноября выздоровели 100 697 человек.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика COVID-19

Источник: Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 256 миллионов больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни более 5,1 миллиона человек.

В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Германия, Турция, Украина и Индия.