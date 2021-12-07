Похищение людей помеха вакцинации
Все из-за вооруженных банд, которые похищают людей по маршрутам, по которым доставляют вакцины. Там это привычное дело.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и победить
Нигерия является самой густонаселенной страной Африки. А такие поездки необходимы, чтобы вакцинировать против коронавируса как можно больше жителей страны.
Кроме того, такая работа для медиков, кроме риска насилия или смерти, мало оплачивается.
Отмечают, что вооруженные группы в северо-западной и центральной частях Нигерии в этом году убили сотни людей и похитили – еще тысячи. Все это ради выкупа.
Тяжелые условия для жизни
Также ситуацию с вакцинацией осложняют тяжелые жизненные условия жителей. Одному сотруднику клиники, который ездит в отдаленные поселки, удается вакцинировать менее 20 человек в день.
С чем это связано? Многие сельские жители бедны и проводят большую часть своего времени на фермах, разбросанных по сельской местности, а не в своих домах в деревне. Поэтому застать их дома очень трудно.
Омикрон в Нигерии
- В среду, 1 декабря, в Нигерии сообщили, что выявили новый штамм коронавируса Омикрон. Больные прибыли из Южной Африки.
- Сначала Нигерийский центр контроля заболеваний (NCDC) заявлял, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили в образце, отобранном еще в октябре 2021 года. Однако позже оказалось, что это был штамм Дельта.