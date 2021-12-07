Сложности вакцинации: вооруженные банды в Нигерии похищают людей, поставляющих препараты

Чтобы вакцинировать жителей отдаленных поселков в Нигерии, им поставляют препараты на мотоциклах. Впрочем, такая доставка очень опасна.

Похищение людей помеха вакцинации

Все из-за вооруженных банд, которые похищают людей по маршрутам, по которым доставляют вакцины. Там это привычное дело.

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Нигерия является самой густонаселенной страной Африки. А такие поездки необходимы, чтобы вакцинировать против коронавируса как можно больше жителей страны.

Кроме того, такая работа для медиков, кроме риска насилия или смерти, мало оплачивается.

Отмечают, что вооруженные группы в северо-западной и центральной частях Нигерии в этом году убили сотни людей и похитили – еще тысячи. Все это ради выкупа.

Тяжелые условия для жизни

Власти поставили амбициозную цель – привить 55 миллионов из 206 миллионов человек в течение следующих двух месяцев.

Также ситуацию с вакцинацией осложняют тяжелые жизненные условия жителей. Одному сотруднику клиники, который ездит в отдаленные поселки, удается вакцинировать менее 20 человек в день.

С чем это связано? Многие сельские жители бедны и проводят большую часть своего времени на фермах, разбросанных по сельской местности, а не в своих домах в деревне. Поэтому застать их дома очень трудно.

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