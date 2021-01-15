Трудоустроенные украинцы при наличии медицинских показаний смогут пройти реабилитационное лечение за счет средств Фонда социального страхования Украины. На лечение направляются пациенты, которые уже переболели COVID-19 и не находятся в острой стадии заболевания.

Украинцы, переболевшие COVID-19 и получившие осложнения, могут пройти реаблитацию за счет Фонда социального страхования, пишет пресс-служба фонда.

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Заболевание коронавирусной болезнью может вызвать осложнения, в частности, поражать сердечно-сосудистую и нервную систему человека, приводить к инвалидности. При наличии медицинских показаний, застрахованные лица, которые переболели COVID-19 и имеют осложнения, имеют право пройти реабилитационное лечение на базе санаторно-курортных учреждений за счет средств Фонда социального страхования Украины,

– говорится в сообщении.

Пройти курс восстановительного лечения за средства Фонда после перенесенной коронавирусной болезни застрахованные лица могут на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений.

Право на такое лечение имеют все трудоустроенные украинцы при наличии медицинских показаний по профилям медицинской реабилитации, определенным Порядком № 39, по которым предоставляются услуги по реабилитационному лечению за средства Фонда. В частности, в случае осложнений по профилю кардио-пульмонарной реабилитации и нейрореабилитации.

Лечение начинается сразу после окончания острого периода заболевания в случае наличия ограничений жизнедеятельности и выполнения трудовой деятельности.

Как оформить лечение за средства Фонда

После оформления заключения ВКК (врачебно-консультативной комиссии больницы) учреждение здравоохранения информирует рабочий орган Фонда о необходимости застрахованного лица в дальнейшем лечении на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного учреждения.

Пациент передает представителю фонда соответствующее заявление об обеспечении лечением для дальнейшего заключения трехстороннего договора с санаторно-курортным учреждением.

100% стоимости восстановительного лечения покрывается за счет средств Фонда социального страхования Украины.

В случае наличия вопросов или необходимости в консультации по прохождению реабилитации за средства Фонда, застрахованные лица могут обращаться в соответствующие управления исполнительной дирекции ФССУ по ссылке.

Все санаторно-курортные учреждения, в которые направляются пациенты за средства Фонда, строго придерживаются имеющихся противоэпидемических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции и гарантируют безопасность застрахованных лиц, добавили в пресс-службе.

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