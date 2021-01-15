В случае осложнений от COVID-19 можно пройти реабилитацию за средства Фонда соцстрахования
Трудоустроенные украинцы при наличии медицинских показаний смогут пройти реабилитационное лечение за счет средств Фонда социального страхования Украины. На лечение направляются пациенты, которые уже переболели COVID-19 и не находятся в острой стадии заболевания.
Украинцы, переболевшие COVID-19 и получившие осложнения, могут пройти реаблитацию за счет Фонда социального страхования, пишет пресс-служба фонда.
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Заболевание коронавирусной болезнью может вызвать осложнения, в частности, поражать сердечно-сосудистую и нервную систему человека, приводить к инвалидности. При наличии медицинских показаний, застрахованные лица, которые переболели COVID-19 и имеют осложнения, имеют право пройти реабилитационное лечение на базе санаторно-курортных учреждений за счет средств Фонда социального страхования Украины,
– говорится в сообщении.
Пройти курс восстановительного лечения за средства Фонда после перенесенной коронавирусной болезни застрахованные лица могут на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений.
Право на такое лечение имеют все трудоустроенные украинцы при наличии медицинских показаний по профилям медицинской реабилитации, определенным Порядком № 39, по которым предоставляются услуги по реабилитационному лечению за средства Фонда. В частности, в случае осложнений по профилю кардио-пульмонарной реабилитации и нейрореабилитации.
Лечение начинается сразу после окончания острого периода заболевания в случае наличия ограничений жизнедеятельности и выполнения трудовой деятельности.
Как оформить лечение за средства Фонда
- После оформления заключения ВКК (врачебно-консультативной комиссии больницы) учреждение здравоохранения информирует рабочий орган Фонда о необходимости застрахованного лица в дальнейшем лечении на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного учреждения.
- Пациент передает представителю фонда соответствующее заявление об обеспечении лечением для дальнейшего заключения трехстороннего договора с санаторно-курортным учреждением.
- 100% стоимости восстановительного лечения покрывается за счет средств Фонда социального страхования Украины.
Все санаторно-курортные учреждения, в которые направляются пациенты за средства Фонда, строго придерживаются имеющихся противоэпидемических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции и гарантируют безопасность застрахованных лиц, добавили в пресс-службе.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
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