Осложнения возникают в среднем через 4 дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer с BioNTech. Среди пациентов обычно подростки и молодые люди.
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Отмечается, что подобных случаев достаточно мало. Сейчас специалисты выясняют, есть ли связь между воспалением сердечной мышцы и вакцинацией.
Это может быть просто совпадением, что у некоторых людей после вакцинации развивается миокардит. Вероятно, это случайность, потому что сейчас очень много людей получают вакцину,
– подчеркнула эксперт по инфекционным заболеваниям больницы Бельвью в Нью-Йорке Селин Гундер.
На миокардит чаще жалуются мужчины, чем женщины. В CDC отметили, что большинство случаев протекает в легкой форме.
Между тем в CDC обнародовали рекомендации для врачей и клиницистов с призывом наблюдать за симптомами болезней сердца у вакцинированных против коронавируса молодых людей.
Вакцинация в США: что известно
Источник: Минфин
- Более 161 миллиона жителей США получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины. Около 4,5 миллиона из них были в возрасте от 12 до 18 лет.
- Полностью вакцинацию завершили 127 778 250 граждан. Всего в стране сделали 281 595 351 прививку.