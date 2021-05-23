Осложнения возникают в среднем через 4 дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer с BioNTech. Среди пациентов обычно подростки и молодые люди.

К теме В Испании людям до 60, которые не завершили вакцинацию AstraZeneca, позволят получить Pfizer

Отмечается, что подобных случаев достаточно мало. Сейчас специалисты выясняют, есть ли связь между воспалением сердечной мышцы и вакцинацией.

Это может быть просто совпадением, что у некоторых людей после вакцинации развивается миокардит. Вероятно, это случайность, потому что сейчас очень много людей получают вакцину,

– подчеркнула эксперт по инфекционным заболеваниям больницы Бельвью в Нью-Йорке Селин Гундер.

На миокардит чаще жалуются мужчины, чем женщины. В CDC отметили, что большинство случаев протекает в легкой форме.

Между тем в CDC обнародовали рекомендации для врачей и клиницистов с призывом наблюдать за симптомами болезней сердца у вакцинированных против коронавируса молодых людей.

Вакцинация в США: что известно

Источник: Минфин