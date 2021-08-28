Недавно она вернулась из Нигерии. Инфекцию зарегистрировали 24 августа 2021 года.
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Что известно о недуге у женщины
Известно, что во время пребывания в стране женщина малярией не болела. Однако она замечала укусы комаров. Клинические признаки, по данным специалистов, у женщины появились 20 августа. Впрочем, за медицинской помощью она обратилась лишь 24 августа.
Она испытывала следующие симптомы:
- общую слабость;
- головная боль;
- повышение температуры тела до 38,5 градусов.
Малярия в Украине
За 2020 год и текущий период 2021 года в Харьковской области зарегистрировали 9 привозных случаев малярии.
К сожалению, 2 человека умерли. Они были жителями Харькова, которые находились в странах Африканского континента и не проводили индивидуальную химиопрофилактику.
Что известно о малярии
Малярия – инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом. Она протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.
Обычно симптомы появляются через 10 – 15 дней после укуса инфицированного комара.
Ранние проявления малярии часто схожи с первыми признаками других заболеваний:
- лихорадка;
- головная боль;
- сильное потоотделение;
- слабость – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.
Почему малярия так опасна / Инфографика 24 канала