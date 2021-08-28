Недавно она вернулась из Нигерии. Инфекцию зарегистрировали 24 августа 2021 года.

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Что известно о недуге у женщины

Известно, что во время пребывания в стране женщина малярией не болела. Однако она замечала укусы комаров. Клинические признаки, по данным специалистов, у женщины появились 20 августа. Впрочем, за медицинской помощью она обратилась лишь 24 августа.

Она испытывала следующие симптомы:

общую слабость;

головная боль;

повышение температуры тела до 38,5 градусов.

Малярия в Украине

За 2020 год и текущий период 2021 года в Харьковской области зарегистрировали 9 привозных случаев малярии.

К сожалению, 2 человека умерли. Они были жителями Харькова, которые находились в странах Африканского континента и не проводили индивидуальную химиопрофилактику.

Что известно о малярии

Малярия – инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом. Она протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.

Обычно симптомы появляются через 10 – 15 дней после укуса инфицированного комара.

Малярия – симптомы Ранние проявления малярии часто схожи с первыми признаками других заболеваний: лихорадка;

головная боль;

сильное потоотделение;

слабость – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.