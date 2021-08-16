Эбола в Кот-д'Ивуаре
Инфицирования обнаружили в городе Абиджан на юге Кот-д'Ивуара. Известно, что 18-летняя пациентка прибыла из Гвинеи 12 августа.
Ранее В Гвинее закончилась вторая вспышка Эболы
Хотя ранее сообщали, что вспышка вируса там завершилась еще 20 июня 2021 года. От недуга тогда умерли 12 человек.
Наличие заболевания в Абиджане, вызванного вирусом Эбола, обнаружили в Институте Пастера во время исследования образцов пациента. После того, как у девушки поднялась температура, ее госпитализировали. Сейчас она проходит лечение.
ВОЗ не нашла связи со вспышкой в Гвинее
Вместе с тем, в ВОЗ отметили, что это единичный случай. Нет никаких признаков того, что инфицирование связано с предыдущей вспышкой Эболы в Гвинее.
Сейчас в ведомстве намерены оказать поддержку правительству Кот-д'Ивуара. Организация направит в западноафриканскую республику группу экспертов, чтобы помочь отследить контакты и обеспечить лечение зараженной.
Также эксперты работают над закупкой вакцины против Эболы из Гвинеи. Прививки смогут получить люди, которые находятся в зоне риска.
Что известно о болезни, которую вызывает вирус Эболы?
- Это острая вирусная высоко контагиозная болезнь. Она характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью и интоксикацией. Поражаются кровеносные сосуды многих органов. Вирус относится к тем, которые очень быстро распространяются. Очень часто заканчивается летальным исходом.
- Вирусное заболевание передается через контакт с инфицированными животными – летучими мышами, дикими антилопами, обезьянами и тому подобное.
- Среди людей болезнь распространяется через непосредственный контакт с инфицированной кровью, другими жидкостями больного, а также через контакт с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), загрязненными такими жидкостями.
- Вспышки лихорадки Эболы ранее фиксировали в Демократической Республике Конго, Гане, Гвинее, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне, Нигерии, Сенегале и других странах.