Случай заражения Эболой зафиксировали в Кот-д'Ивуаре: такое случилось впервые за 27 лет

В республике Кот-д'Ивуар зафиксировали случай заражения лихорадкой Эбола. Это случилось впервые за 27 лет.

Эбола в Кот-д'Ивуаре

Инфицирования обнаружили в городе Абиджан на юге Кот-д'Ивуара. Известно, что 18-летняя пациентка прибыла из Гвинеи 12 августа.

Ранее В Гвинее закончилась вторая вспышка Эболы

Хотя ранее сообщали, что вспышка вируса там завершилась еще 20 июня 2021 года. От недуга тогда умерли 12 человек.

Наличие заболевания в Абиджане, вызванного вирусом Эбола, обнаружили в Институте Пастера во время исследования образцов пациента. После того, как у девушки поднялась температура, ее госпитализировали. Сейчас она проходит лечение.

ВОЗ не нашла связи со вспышкой в Гвинее

Вместе с тем, в ВОЗ отметили, что это единичный случай. Нет никаких признаков того, что инфицирование связано с предыдущей вспышкой Эболы в Гвинее.

Сейчас в ведомстве намерены оказать поддержку правительству Кот-д'Ивуара. Организация направит в западноафриканскую республику группу экспертов, чтобы помочь отследить контакты и обеспечить лечение зараженной.

Также эксперты работают над закупкой вакцины против Эболы из Гвинеи. Прививки смогут получить люди, которые находятся в зоне риска.

Что известно о болезни, которую вызывает вирус Эболы?