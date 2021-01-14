Автослесарь из Москвы во время новогодних праздников обратился за медицинской помощью дважды. В обоих случаях в его заднем проходе застрял гаечный ключ.

Работник одной из московских ремонтных мастерских впервые пришел к медикам в конце декабря. Об этом сообщает Baza.

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Он сообщил, что в нем застрял гаечный ключ. Медики решили не задавать вопросов, но мужчина заверил, что это рабочая травма и упал он на металлический инструмент случайно. После этого врачи ловко вынули из пациента инородный предмет, который пострадавший забрал с собой.

Во время новогодних праздников пациент вернулся в приемное отделение и рассказал, что в его заднем проходе снова оказался тот самый гаечный ключ.

На этот раз медики все же решили узнать подробности инцидента. Мужчина поделился, что когда выпивал с коллегами в родном автосервисе, завязалась драка. И во время этого хаоса к нему в задний проход попал ключ.

Врачи повторили уже знакомую для мужчины процедуру и вынули инструмент. Гаечный ключ пациент снова забрал с собой, но в течение недели пока не приходил.



Гаечный ключ в Заднем Проходе пациента / Фото Baza